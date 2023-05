Le bilan des inondations en Italie passe à neuf morts

De fortes précipitations ont provoqué des inondations et des coulées de boue en Émilie-Romagne et dans les Marches, au bord de la mer Adriatique. La situation est particulièrement dramatique dans la première région, notamment dans les provinces de Ravenne, Forlì-Cesena, Rimini et Bologne. Selon les pompiers, Faenza, Cesena et Forlì sont parmi les villes les plus touchées. Les rues de nombreuses localités en plaine ont été submergées par les eaux après d'abondantes précipitations et beaucoup d'habitants se sont retrouvés piégés, contraints de se réfugier dans les étages ou sur les toits de leurs maisons, tandis que de nombreuses routes locales étaient impraticables. Les services d'urgence sont déployés massivement pour évacuer les personnes. Par exemple, à Cesena, où le fleuve Savio est sorti de son lit, ils ont dû secourir des dizaines de personnes coincées sur les toits. Au total, 21 des 23 rivières d'Émilie-Romagne sont sorties de leur lit, tandis que 37 communes ont été touchées par des inondations. Les autorités ont également enregistré 250 glissements de terrain, dont 120 ont eu des conséquences graves. M. Bonaccini a parlé de "chiffres incroyables et d'un très grand nombre de personnes évacuées". D'après la protection civile, 50.000 personnes sont privées d'électricité et environ 100.000 de connexion mobile. Le trafic ferroviaire régional est complètement paralysé. L'Emilie-Romagne avait déjà été touchée il y a deux semaines par de fortes pluies qui avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain faisant deux morts et provoquant des dégâts dans l'agriculture d'environ 300 millions d'euros, selon le syndicat Coldiretti. (Belga)