Le médecin belge Peter Piot récompensé dimanche par l'OMS

Peter Piot et le professeur congolais Muyembe-Tamfum recevront le Prix des leaders de la santé mondiale. "Les deux lauréats sont d'éminents scientifiques qui ont été étroitement impliqués dans la découverte du virus Ebola, avant d'accéder à des postes de premier plan dans le domaine de la santé à l'échelle mondiale", a indiqué l'OMS dans un communiqué de presse. "Le prix honore l'ensemble de leurs contributions dans le domaine de la santé publique". L'organisation souligne également le "leadership extraordinaire dans la lutte contre l'épidémie de VIH/Sida" dont a fait preuve le professeur Piot, ainsi que "le rôle essentiel qu'il a joué dans la création de l'agence Onusida" qui coordonne les programmes de lutte contre le sida. "En cette période d'urgences multiples, de crises sanitaires et de conflits, nous reconnaissons que le leadership en matière de santé publique et de sciences est plus important que jamais pour faire progresser la santé mondiale", fait valoir le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nos lauréats incarnent cette passion". La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la session d'ouverture de la 76e Assemblée mondiale de la santé, le dimanche 21 mai à Genève, en Suisse. (Belga)