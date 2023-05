Le propriétaire d'un hangar incendié à Angleur a été inculpé

Un violent incendie a ravagé un hangar situé dans la localité liégeoise d'Angleur, dans la nuit de mardi à mercredi. De nombreux animaux, dont des perruches, des perroquets, des chiens et un singe, se trouvaient dans le bâtiment au moment du sinistre. Nombre d'entre eux sont morts. Un crâne humain et des armes à feu ont également été découverts sur le site. Le propriétaire des lieux, un sexagénaire déjà connu des autorités judiciaires, a été interpellé. Au terme de son audition par les enquêteurs, l'intéressé a été inculpé. "L'individu a été inculpé pour des infractions à la loi du 28/07/81 (détention d'animaux) et à celle relative à la détention d'armes. Il n'a pas été incarcéré", a précisé jeudi la porte-parole du parquet, Catherine Collignon. (Belga)