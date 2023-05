Les Belges à l'étranger - Kevin De Bruyne candidat au titre de Joueur de la saison pour la Premier League

Lauréat de cette récompense en 2020 et 2022, De Bruyne peut devenir le premier joueur à être sacré à trois reprises. Le Diable Rouge aura face à lui son équipier norvégien Erling Haaland, le Norvégien Martin Odegaard (Arsenal) et les Anglais Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) et Kieran Trippier (Newcastle). Le vainqueur sera désigné sur base des votes des supporters et d'un panel d'experts. Vincent Kompany (2012) et Eden Hazard (2015) figurent aussi au palmarès de ce trophée, attribué depuis 1995. Il constitue l'une des récompenses individuelles décernées chaque saison en Angleterre. Haaland a déjà été désigné Joueur de l'année par l'Association des journalistes (FWA). L'Association des joueurs (PFA) attribue également ses trophées. (Belga)