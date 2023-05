Les shorttrackeurs belges heureux d'avoir trouvé une alternative en Amérique du Nord

"La fédération néerlandaise pensait que nous étions si désespérés que nous accepterions leur offre pour la saison prochaine", a déclaré Stijn Desmet, qui s'entraînait depuis cinq ans, comme sa sœur Hanne, avec la sélection néerlandaise à Heerenveen. Selon Stijn Desmet, cette proposition était nettement moins favorable que les années précédentes. "Pas de matériel et pas de coaching pour le même prix. Niels Kerstholt, l'entraîneur néerlandais, m'a dit que la KNSB était allée trop loin." Les entraîneurs et les patineurs ne sont pas responsables de la situation, selon les Desmet. La Fédération belge de patinage de vitesse a évalué différentes options pour les entraînements estivaux des Desmet, comme la Hongrie et l'Italie. Finalement, le choix s'est porté sur six semaines à Salt Lake City, aux États-Unis, et trois mois à Montréal, au Canada, une nation du top-mondial du shorttrack. Outre Hanne et Stijn Desmet, Rino Vanhooren et Tineke den Dulk participeront à tout le stage, les autres sélectionnés en effectueront une partie. L'entraînement commun est important en vue des relais (mixte et messieurs). L'équipe belge partira pour Salt Lake City le 10 juin. Dans un premier temps, il s'agira de travailler la condition physique et de s'habituer à la glace. Viendra ensuite le stage à Montréal. Au terme de cette période, la nouvelle saison de Coupe du monde commencera en octobre. Les Belges évalueront alors l'aventure et décideront où poursuivre l'entraînement. Les Pays-Bas restent une possibilité, confirment les Desmet. "Dans l'optique des Jeux Olympiques, je pense que l'entraînement à Montréal est ce qu'il y a de mieux pour nous", a conclu Stijn Desmet. (Belga)