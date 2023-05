Météo - Quelques nuages et une montée progressive des températures

En fin de journée, quelques voiles d'altitude languiront sur le territoire. Ils laisseront place à une nuit frisquette avec des températures qui redescendront entre 2 et 7 degrés. Vendredi, après une matinée assez lumineuse, les nuages se reformeront lentement et le ciel deviendra nuageux. Cependant, le soleil se montrera plus généreux en bord de mer. Le temps restera sec et assez frais avec des maxima de 13 degrés en Haute Ardenne et 17 degrés ailleurs. Le vent soufflera modérément de secteur nord-est, sous un vent modéré. On reprendra les mêmes ingrédients pour la journée de samedi, mais il fera néanmoins plus doux avec des maxima affichant de 15 à 19 degrés. Dimanche et lundi, l'atmosphère sera plus chaude et le risque d'averses éventuellement orageuses sera plus marqué. Les températures pourraient flirter avec les 25 degrés. (Belga)