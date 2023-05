Tour d'Italie - L'Australien Kaden Groves, vainqueur de la cinquième étape, abandonne le Tour d'Italie

Malade, Kaden Groves s'était montré en difficultés sur les deux dernières étapes qu'il a terminées en bout de peloton sans pouvoir disputer les sprints. Jeudi, il a quitté la course une trentaine de kilomètres après le départ de Bra. Vainqueur de la cinquième étape, le sprinteur australien avait également signé deux podiums, sur les deuxième et troisième étape, et une quatrième place à Naples au lendemain de sa victoire. Il occupait la troisième place au classement par points. Groves est le deuxième coureur à abandonner jeudi, après que l'Italien Alessandro Covi (UAE Team Emirates) n'a pas pris le départ. Il n'y a plus que 138 coureurs dans le peloton, contre 176 au départ de la première étape. (Belga)