Tour d'Italie - Malade depuis plusieurs jours, Harm Vanoucke abandonne en cours d'étape

Vanhoucke, dont le coéquipier norvégien Andreas Leknessund a porté le maillot rose pendant plusieurs jours, a dû quitter la course après avoir parcouru une centaine de kilomètres. Le grimpeur avait déclaré avant l'étape qu'il était malade depuis quatre jours, et se sentait extrêmement fatigué. Le coureur de 25 ans était 83e au classement général et n'avait su mieux faire qu'une 44e place sur la troisième étape du Giro 2023. Son abandon a suivi celui du Français Mikaël Cherel (AG2R-Citroën). Plus tôt dans la journée, l'Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) avait déjà quitté les routes du Tour d'Italie. L'Italien Alessandro Covi (UAE Team Emirates) n'avait quant à lui pas pris le départ. (Belga)