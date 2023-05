Une fillette de 8 ans meurt au Texas alors qu'elle était détenue par les garde-frontières

"L'enfant et sa famille étaient en garde à vue au poste de Harlingen où elle a eu une urgence médicale", a expliqué le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (US Customs and Border Protection) dans un communiqué. "Les services médicaux d'urgence ont été appelés au poste et l'ont transportée à l'hôpital local où elle a été déclarée morte. Il s'agit du premier décès d'un enfant détenu à la frontière depuis 2019, lorsque la mort d'un jeune Guatémaltèque de 16 ans avait conduit plusieurs responsables politiques à décrier les politiques d'immigration de l'administration Trump et à promettre d'enquêter. L'administration Biden a eu du mal à gérer l'augmentation du nombre de migrants arrivant à la frontière avant la fin, la semaine dernière, de la politique controversée du Titre 42, qui permettait aux agents d'expulser rapidement les migrants sans leur donner accès au système d'asile. Bien que le nombre de passages à la frontière ait diminué depuis l'expiration de cette politique jeudi, le nombre de personnes détenues par la Border Patrol est passé à plus de 28.000 la semaine dernière, ce qui est supérieur à la capacité normale. La police aux frontières a recensé moins de 4.000 appréhensions et expulsions de migrants sur chacun des deux derniers jours, a précisé Blas Nunez Neto, du ministère de la Sécurité intérieure. Il y en avait, selon lui, 10.100 par jour durant la semaine qui a précédé la levée du "Titre 42". (Belga)