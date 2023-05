ATP Lyon - David Goffin, face à un qualifié au premier tour, va préparer Roland-Garros à Lyon

Le numéro 1 belge, 32 ans, a hérité au premier tour d'un joueur issu des qualifications et en cas de victoire sera opposé au Britannique Cameron Norrie, 27 ans, 13e mondial, exempté du premier tour de par son statut de tête de série N.2. Battu 5-7, 6-3, 6-4 par Alexander Zverev (ATP 22), dimanche dernier au deuxième tour du tournoi ATP Masters 1000 de Rome à l'issue d'un bon match, David Goffin va tenter de poursuivre sa lutte pour retrouver la forme après une blessure au genou gauche qui l'a vu dégringoler dans la hiérarchie mondiale. Sorti du Top 100 pour la première fois depuis l'été 2014, le natif de Rocourt espère retrouver des couleurs et de la confiance dans la cité rhodanienne alors qu'il aura les points d'un troisième tour à défendre à Paris. Il s'agira de la deuxième participation de David Goffin au tournoi de Lyon, où il n'a pas encore gagné de match. En 2021, il s'était incliné dès le premier tour contre le Slovène Aljaz Bedene, 7-6 (7/4), 6-2. Le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 10), qui a demandé une wild card, le Britannique Cameron Norrie donc et l'Américain Tommy Paul (ATP 17), qui a battu le Liégeois en quart de finale du tournoi ATP Challenger d'Aix-en-Provence début mai, seront également de la partie. (Belga)