Belgian Cats - Un premier match de préparation remporté par les Belgian Cats en Serbie, le second samedi

Face aux championnes d'Europe en titre, dans un match disputé à huis-clos, les Belgian Cats ont dominé leur sujet, emmenées par Emma Meesseman (26 points, 6 rebonds, 4 assists) et Elise Ramette (15 pts) la meneuse yproise qui évolue à Cadi la Seu en Espagne. Sans leur coach attitré, Rachid Meziane, retenu par son club de Villeneuve d'Ascq en finale du championnat de France, les Belges ont été guidées par les adjoints, Pascal Angilis et Jill Lorent. Des 13 joueuses ayant effectué le déplacement pour ce stage en Serbie, seule Nastja Claessens n'était pas dans l'effectif vendredi. Antonia Delaere (6 pts, 4 rebonds, 4 assists), Bethy Mununga (3 pts, 4 rebonds), Serena-Lynn Geldof (4 pts, 3 rebonds), Becky Massey (2 pts), Maxuella Lisowa-Mbaka (6 pts), Billie Massey (2 pts), Habibatou Bah (2pts) et Ine Joris (0 pt) ont complété le noyau face aux Serbes. Julia Franquin et Emma Vindevogel n'ont pas joué. Les Belges rejoueront encore samedi (17h30) contre la Serbie, privée elle aussi de plusieurs éléments clés. Ces deux rencontres à Zlatibor se jouent sans plusieurs cadres et sans Rachid Meziane. Le sélectionneur français des Belgian Cats dispute avec son club de Villeneuve d'Ascq (et Hind Ben Abdelkader) la finale du championnat de France contre Lyon et Julie Allemand. Julie Vanloo et Kyara Linskens (Montpellier) et Morgane Armant (St-Amand) sont en pause après la fin de leur saison la semaine dernière en France. Laure Resimont a eu de son côté le nez fracturé et n'a pas effectué le déplacement en Serbie. (Belga)