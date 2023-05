Championnats d'Europe de gymnastique rythmique - Alessia Verstappen 47e et Béatrice Valeanu 57e en qualifications

Deux journées de qualifications ont eu lieu jeudi et vendredi. À l'issue des quatre exercices (cerceau, ballon, massues et ruban), les 24 premières se qualifiaient pour la finale du concours général (all-rounds) et les 8 premières pour la finale de chaque élément. La championne de Belgique, Alessia Verstappen, qui aura 17 ans au mois de juin, disputait ses deuxièmes championnats d'Europe avec une 47e place en qualifications avec un total de 73.750 points. Elle fut 54e à l'Euro l'an dernier. Béatrice Valeanu, 15 ans, a terminé 57e avec 70.700 points pour sa première grande compétition internationale chez les seniors. Les deux gymnastes partaient à Bakou avec l'ambition de décrocher une place quota qualificative pour les Championnats du monde, du 23 au 27 août à Valence en Espagne. (Belga)