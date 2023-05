Elections législatives en Grèce - La gauche d'Alexis Tsipras promet aux Grecsun Etat providence solide

"Nous allons immédiatement relever le salaire minimum à 880 euros et introduire une compensation automatique annuelle de l'inflation pour tous les salaires", a promis jeudi Alexis Tsipras, 48 ans, le dirigeant de Syriza, qui a été Premier ministre de 2015 à 2019. Si son parti est élu, les pensions seront aussi revalorisées et les retraités bénéficieront d'un 13e mois d'indemnités, a promis le leader de Syriza. La gauche compte aussi redresser le système de santé et l'éducation, dans ce secteur M. Tsipras compte doubler le nombre de professeurs à l'université. Il n'a pas détaillé comment les mesures seraient financées. Le quadragénaire a décrit son opposant le Premier ministre sortant de droite Kyriakos Mitsotakis comme un homme sans coeur. "Sa caractéristique essentielle est son manque d'empathie, il ne ressent pas ce que le peuple ressent", a décrié le rival de gauche. M. Mitsotakis s'est concentré sur le renforcement économique de la Grèce au cours des années passées. En tête des intentions de vote des derniers mois avec une avance de 5 à 7 points, Kyriakos Mitsotakis, 55 ans, pourrait toutefois ne pas disposer dimanche soir d'une majorité absolue pour former un gouvernement. Dans ce cas, il souhaite convoquer un nouveau scrutin début juillet qui, en raison d'un système électoral différent, pourrait permettre à son camp de bénéficier d'un bonus de sièges. (Belga)