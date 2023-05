Euro de kayak rivière - Meermans, Hulpiau et Sinnesael en finale de l'épreuve sprint à Skopje

Meersmans s'est classé 13e du 1er run, où les 5 premiers accédaient directement à la finale de samedi (10h32), et 9e du second, se hissant parmi les 15 finalistes masculins. Léo Montulet ( (12e), Samuel Pype (18e) et Joren Bogaerts (20e) sont éliminés. Chez les dames, Clémence Hulpiau a terminé 10 de la 1ère série et 6e de la 2e, intégrant également les 15 finalistes de samedi (10h00). Elle y sera engagée avec Lauranne Sinnesael, la toute récente championne d'Europe de la distance classique, qui s'est classée 13e du 1er run et 9e du second. L'Euro se terminera samedi après-midi par les épreuves sprint par équipes. (Belga)