Invasion de l'Ukraine - Biden signale son feu vert à la livraison de F-16 à l'Ukraine

Le président américain, qui participe au sommet du G7 au Japon, a assuré ses interlocuteurs de son "soutien à une initiative commune visant à entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de combat de quatrième génération, y compris des F-16", selon cette source. Joe Biden, qui orchestre la réponse occidentale face à la Russie, fait face à une pression grandissante pour autoriser l'envoi de chasseurs américains F-16 à l'Ukraine, non pas par les États-Unis eux-mêmes mais par d'autres pays qui en possèdent. La livraison de ces avions par des pays tiers est en effet soumise à l'approbation préalable de Washington. "Pendant que l'entraînement se déroulera ces prochains mois, notre coalition de pays participant à cet effort décidera quand fournir des avions, combien, et qui les fournira", a poursuivi le responsable. Cette formulation - "quand" et non pas "si" - est, de la part des États-Unis, le signal le plus favorable à ce jour à la livraison de ces appareils ardemment réclamés par Kiev. "L'entraînement aura lieu hors d'Ukraine sur des sites situés en Europe et durera des mois", a précisé le haut responsable, en disant "espérer que cet entraînement commence dans les prochaines semaines." Mardi, le Royaume-Uni avait plaidé pour une "coalition internationale" destinée à fournir ces avions de combat à l'armée ukrainienne. (Belga)