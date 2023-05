Invasion de l'Ukraine - La Pologne appelle la Chine à "condamner l'agression russe" en Ukraine

Dans un communiqué de son ministère, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Wojciech Gerwel "a exprimé l'espoir que la Chine (...) condamnera l'agression de la Russie et fera pression sur la Russie pour qu'elle revienne au respect des principes du droit international". L'envoyé spécial de la Chine est arrivé dans la capitale polonaise après une visite de deux jours à Kiev, dans le cadre d'une tournée européenne de promotion du plan chinois pour un règlement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pékin avait annoncé que Li Hui se rendrait aussi en Russie, en France et en Allemagne. Le ministère polonais des Affaires étrangères a par ailleurs souligné que M. Gerwel a condamné les menaces nucléaires proférées par Moscou. "La Pologne compte sur des actions concrètes de la Chine envers la Russie - l'État agresseur qui fait chanter le monde avec l'utilisation de ces armes", a-t-il déclaré. Le ministère a ajouté que "la Pologne note avec inquiétude les déclarations de Pékin sur sa volonté persistante de renforcer ses relations bilatérales avec la Russie, l'État agresseur". Li a déclaré cette semaine au ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba et à d'autres responsables qu'"il n'y a pas de panacée pour résoudre la crise". La Russie et la Chine entretiennent des relations étroites. Le président chinois Xi Jinping s'est rendu à Moscou en mars où il a déclaré que les relations "entraient dans une nouvelle ère". La Chine se dit neutre dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et a été critiquée pour avoir refusé de condamner l'invasion russe. (Belga)