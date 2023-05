Invasion de l'Ukraine - La Russie a recruté cette année près de 120.000 soldats contractuels pour son armée

"Du 1er janvier au 19 mai, 117.400 personnes ont été acceptées dans les rangs des forces armées sous contrat et au sein des formations de volontaires", a déclaré M. Medvedev, lors d'une réunion sur le recrutement dans l'armée. Le dirigeant, actuellement numéro 2 du Conseil de sécurité russe, s'est félicité de "la poursuite du travail" pour augmenter les effectifs de l'armée "dans le cadre des instructions données par (Vladimir Poutine) sur le sujet". L'armée russe a subi d'importantes pertes en Ukraine -- quoique gardées confidentielles par la hiérarchie militaire --, la poussant à renflouer des rangs éclaircis. Anticipant une contre-offensive d'ampleur des troupes ukrainiennes, Moscou a lancé ces dernières semaines une vaste campagne de recrutement. Les autorités n'ont pas annoncé d'objectifs chiffrés, mais certains médias russes ont rapporté que l'armée espère enrôler plusieurs centaines de milliers d'hommes en proposant des contrats aux conditions particulièrement alléchantes. La campagne a lieu sur les réseaux sociaux et de multiples affiches faisant la promotion de l'armée ont fait leur apparition dans les rues de villes russes. Moscou avait organisé une première mobilisation "partielle" d'au moins 300.000 hommes en septembre dernier, provoquant la fuite à l'étranger de dizaines de milliers d'entre eux refusant d'aller combattre. Fin décembre 2022, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait jugé "nécessaire" de faire passer les effectifs de l'armée russe à 1,5 million de soldats -- "dont 695.000 sous contrat" --, soit plus que l'objectif de 1,15 million fixé par Vladimir Poutine en août. (Belga)