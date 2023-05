Invasion de l'Ukraine - Zelensky déplore que "certains" pays arabes "ferment les yeux" sur l'invasion russe

"Malheureusement, certains pays dans le monde et ici, parmi vous, ferment les yeux sur ces prisons et annexions illégales", a-t-il déclaré en appelant les dirigeants de la région à "jeter un regard honnête" sur la guerre. À son arrivée à Jeddah, M. Zelensky avait indiqué qu'il s'entretiendrait séparemment avec le prince héritier saoudien, et d'autres dirigeants de la région, beaucoup moins unie dans son soutien à l'Ukraine que ses alliés européens et américains. Le pays hôte du sommet, l'Arabie saoudite, a affiché une position relativement neutre sur le conflit, jouant en septembre un rôle inattendu de médiateur dans un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. Lors de cet entretien bilatéral le président ukrainien a remercié Mohammed ben Salmane pour "son soutien à l'intégrité territoriale" de l'Ukraine. M. Zelensky "a remercié le prince héritier d'Arabie saoudite pour son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine", a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué. Il a également invité M. ben Salmane, dont le pays a récemment coordonné sa politique pétrolière avec Moscou, à se rendre en Ukraine. (Belga)