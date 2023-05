La Chine devient le plus grand pays exportateur de voitures

Les exportations chinoises ont pu bénéficier de la forte demande en véhicules électriques et des ventes en Russie. Alors que les concurrents comme Volkswagen et Toyota ont quitté le marché russe dans la foulée de la guerre en Ukraine, les Chinois ont pu y étendre leur part de marché. Les exportations de voitures équipées d'une motorisation "à nouvelle énergie", comprenant les véhicules électriques, ont augmenté de 90% depuis la Chine. Les plus gros exportateurs sont BYD et SAIC, entre autres mais des véhicules Tesla assemblés dans l'usine de Shanghaï sont aussi envoyés vers le Japon, l'Europe et bientôt le Canada. (Belga)