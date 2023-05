La Maison Blanche bute sur de "réelles différences" avec l'opposition sur la dette

"Il y a de réelles différences entre les parties prenantes sur les questions budgétaires et les discussions seront difficiles", a-t-il déclaré alors que, selon la presse américaine, ces négociations cruciales sont désormais suspendues. L'administration démocrate et l'opposition républicaine sont engagés dans une course contre la montre pour éviter un défaut de paiement des États-Unis, possible après le 1er juin. Si le plafond de la dette américaine n'est pas relevé par le Congrès d'ici là, le pays pourrait manquer des remboursements sur ses emprunts, une éventualité potentiellement catastrophique pour les marchés financiers mondiaux. Un des négociateurs républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, a affirmé vendredi qu'il était temps de "faire une pause" dans les pourparlers qualifiés de "non-productifs" avec la Maison Blanche, selon les médias américains. À Wall Street, le marché boursier qui était confiant en matinée après des commentaires optimistes du président Joe Biden comme du leader des républicains à la Chambre Kevin McCarthy la veille, a viré au rouge en milieu de séance vendredi. L'indice Dow Jones et le Nasdaq lâchaient 0,19% vers 19h00 HB tandis que les taux obligataires se détendaient montrant une baisse de confiance dans les bons du Trésor américain. Le président Joe Biden, qui participe actuellement à un G7 au Japon où de nouvelles sanctions contre Moscou ont été annoncées, doit revenir dimanche à Washington pour tenter de boucler un accord de principe avec l'opposition républicaine. (Belga)