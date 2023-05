Le coureur espagnol Arturo Gravalos décède à 25 ans

Arturo Gravalos avait été opéré une première fois en novembre 2021. Il avait encore dû être opéré à plusieurs reprises par la suite. "Arturo n'a jamais abandonné, car c'était dans sa nature. Il voulait de nouveau accrocher un dossard. Il n'avait pas fixé de date pour son retour mais il était évident qu'il allait aborder chaque course comme une opportunité offerte par la vie", indique EOLO-Kometa. "La vie a récemment placé plusieurs obstacles sur son parcours mais il a toujours réagi positivement. Il gardait son chagrin pour lui. Avec son grand sourire et sa franchise, il ne cherchait qu'à construire, à construire, supporter, louer et à remercier. Nous ne t'oublierons jamais, Arturo. Repose en paix". (Belga)