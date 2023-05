Mercato cycliste - Steven Kruijswijk prolonge de deux ans chez Jumbo-Visma

Steven Kruijswijk avait fini quatrième du Giro 2016, alors qu'il semblait filer vers la victoire avant une chute dans l'avant-dernière étape de montagne. Il s'est ensuite classé cinquième du Tour de France 2018 et troisième du Tour 2019. Il compte deux victoires à son palmarès, la 6e étape du Tour de Suisse 2011 et l'Arctic Race of Norway 2014. "Même si je ne suis plus un leader absolu, je pense que je peux encore jouer un rôle très important dans cette équipe. Je veux continuer à faire partie de l'équipe pendant encore au moins deux ans et je suis très curieux de voir ce que nous pourrons tous réaliser au cours de cette période", déclare Steven Kruijswijk dans un communiqué de Jumbo-Visma, qui considère toujours le Néerlandais "comme un pion important dans les grands tours ces prochaines années". "Steven a encore le niveau pour jouer un rôle très important dans les courses par étapes plus difficiles et les grands tours", avance Merijn Zeeman, le directeur sportif de Jumbo-Visma. "En outre, son expérience et sa tranquillité sont très importantes pour l'équilibre de l'équipe". (Belga)