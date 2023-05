Météo - Le mercure dépassera les 20 degrés ce week-end

Ce soir, les nuages cumuliformes se dissiperont mais quelques champs de nuages moyens et élevés transiteront encore durant la nuit. Les minima seront compris entre 2 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne à 10 degrés à la mer ainsi qu'en Lorraine belge. Samedi, la journée débutera avec un soleil, parfois un peu voilé. Ensuite, davantage de nuages cumuliformes se développeront mais le temps restera sec à une averse près. Les maxima varieront de 16 degrés au littoral ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne à 20 degrés dans le centre et en Lorraine belge. Dimanche, le temps sera d'abord ensoleillé en beaucoup d'endroits, si ce n'est sur le relief ardennais où un peu de grisaille matinale pourrait être présente. Au fil des heures, des cumulus bourgeonneront et pourront conduire, en fin d'après-midi ou en soirée, à quelques averses. Un coup de tonnerre ne sera d'ailleurs pas exclu. A la mer, le soleil sera plus généreux. Il fera assez chaud avec des maxima de 19 ou 20 degrés en Ardenne à 22 ou 23 degrés en Campine ainsi qu'en Lorraine belge. (Belga)