PGA Tour - Thomas Pieters 10e après le 1er tour du Championnat PGA, Thomas Detry 73e

L'Anversois a rendu une carte de 69 (un sous le par), sur laquelle il a inscrit cinq birdies et quatre bogeys. Il compte trois coups de plus que le leader, l'Américain Bryson DeChambeau. Auteur d'un tour à 4 sous le par, Bryson DeChambeau, vainqueur de l'US Open en 2020, possède un coup d'avance sur ses compatriotes Dustin Johnson, Scottie Scheffler, et Eric Cole et sur le Canadien Corey Conners. Thomas Pieters et Bryson DeChambeau ont quitté le PGA Tour pour le circuit concurrent LIV. Soutenu par des fonds saoudiens, ce dernier propose des primes record de 25 millions de dollars dans un format ramené de quatre à trois tours par épreuve, soit 54 trous au lieu de 72. Suspendus des tournois classiques du PGA Tour - une procédure légale visant à faire annuler cette décision est en cours, avec un procès prévu dans un an - les golfeurs ayant rejoint le LIV peuvent néanmoins participer aux tournois majeurs du Grand Chelem, dont le Championnat PGA est la deuxième levée. Second Belge en lice à Rochester, Thomas Detry pointe au 73e rang après un premier tour en 74 coups (avec 6 bogeys et un double bogeys compensés par 4 birdies). Ce premier tour avait été interrompu par l'obscurité jeudi et a repris vendredi. (Belga)