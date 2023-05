Pour la 1re fois, plus d'1,7 milliard de droits de succession perçus en Flandre en 2022

Le montant des droits de succession - une importante source de revenus pour les régions - dépend du degré de parenté avec le défunt, de l'importance de la succession et de la composition de l'héritage (biens mobiliers et immobiliers). "Jamais auparavant un montant aussi élevé de droits de succession n'avait été collecté en un an. Par rapport à 2019 - avant la crise sanitaire, ndlr - il y a une augmentation de près de 25 pour cent", a encore noté la députée CD&V. (Belga)