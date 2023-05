Quatre Jours de Dunkerque - Arnaud De Lie opéré avec succès de la clavicule

De Lie, 21 ans, était tombé mardi lors de la première étape des Quatre Jours de Dunkerque juste avant le sprint final. Le Taureau de Lescheret souffre d'une fracture de la clavicule, d'une côte cassée, d'une fracture dans la partie supérieure du sternum et d'un pneuomthorax. Jeudi, il avait été transporté à l'hôpital d'Herentals après deux nuits passées dans un hôpital français. "L'opération a été un succès mais Arnaud reste encore une nuit à l'hôpital en raison de son pneumothorax", a précisé Ronald Sneijers, le médecin de l'équipe, dans le communiqué. "Samedi, il rentrera chez lui et débutera sa revalidation. La semaine prochaine, nous ferons un suivi du pneumothorax à l'hôpital." Pour Sneijers, il est encore trop tôt pour fixer une date de retour. "Arnaud n'a pas une fracture mais plusieurs blessures. Nous nous attendons à ce qu'il soit absent pendant six semaines. Il faut être prudent, surtout avec un pneumothorax. Le sternum a également besoin de temps pour guérir. Nous ne prenons aucun risque pour son retour. La priorité, c'est sa revalidation, nous penserons à la course après." (Belga)