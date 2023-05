Uber files - La commission n'a pas constaté de pratiques illégales du gouvernement - projet de rapport

Le projet de rapport de six pages qui sera débattu, voire amendé, lundi, avant d'être adopté, reprend par ailleurs en annexe le comte-rendu des nombreuses heures d'audition d'une série d'experts universitaires et acteurs de l'administration régionale, ainsi que des secteurs des taxis, des limousines et de la multinationale Uber. Projeté au-devant de la scène à la suite de révélations du lanceur d'alerte Mark Mac Gann, le nom de Pascal Smet a été évoqué dans le contexte des Uber Files, l'enquête menée par un consortium international de journalistes qui a révélé les méthodes y compris illégales auxquelles la multinationale a eu recours dans plusieurs pays pour s'imposer sur le marché. Cette enquête a révélé l'existence de contacts entre Uber et le gouvernement bruxellois lors de la préparation de la réforme de l'ordonnance taxis. L'ex-ministre de la Mobilité s'est toujours défendu, depuis ces révélations, d'être sorti des clous du défendable en matière de lobbying. Il l'a également fait, avec force détails, devant la commission, le 30 mars dernier. Les recommandations en gestation plaident notamment en faveur de la mise en place d'une commission de déontologie via une ordonnance d'ici la fin de la législature et la relance du comité consultatif régional des Taxis. (Belga)