Un homme tue sa grand-mère de plusieurs coups de couteau à Chênée

Les faits se sont déroulés vers 23h00 jeudi soir dans l'habitation de la septuagénaire, située rue des Prairies à Chênée. Pour une raison qui reste à déterminer, son petit-fils, qui vivait chez elle, l'a tuée de plusieurs coups de couteau dans son sommeil avant de prendre la fuite. Le suspect a été interpellé vendredi matin et sera présenté samedi devant un juge d'instruction. Le trentenaire n'a pas encore été entendu. L'autopsie de la victime a déjà pu être menée. "Il y a des traces d'étranglements, de coups et de coups de couteau," précise à l'agence Belga Catherine Collignon, premier substitut du procureur du roi de Liège. L'homme était sous bracelet électronique au moment des faits. Selon les premiers éléments du parquet de Liège, il était déjà connu pour des faits de menaces et armes. (Belga)