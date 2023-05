USA: "aucune décision" prise à la Fed sur la poursuite des hausses de taux, assure Powell

"Nous n'avons pris aucune décision quant à la mesure dans laquelle un renforcement supplémentaire de la politique serait approprié", a déclaré le président de la Fed, lors d'une conversation à Washington avec l'ancien président Ben Bernanke, qui était à la manœuvre lors de la crise financière de 2008. Cependant, "compte tenu du chemin parcouru, (...) nous pouvons nous permettre d'examiner les données et l'évolution des perspectives et de procéder à des évaluations minutieuses", a précisé Jerome Powell. La Réserve fédérale a, depuis mars 2022, relevé ses taux à 10 reprises, à chaque réunion, les faisant passer d'une fourchette de 0-0,25%, à 5,00-5,25%. Cela conduit les banques à rehausser le coût des crédits qu'elles proposent aux ménages et aux entreprises, afin de desserrer la pression sur les prix. Mais, alors que les effets de ces hausses mettent des mois à se faire sentir sur l'économie réelle, et que la récente crise bancaire conduit les banques à être plus prudentes sur les crédits qu'elles accordent, ce qui agit comme une hausse de taux, la question d'une pause des relèvements est désormais sur la table. Car le risque d'un resserrement trop fort serait de provoquer une récession. Les positions divergent parmi les responsables de la Fed, sur la nécessité ou non de continuer à relever les taux lors de la prochaine réunion, prévue les 13 et 14 juin. (Belga)