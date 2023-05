WTA Rome - Elena Rybakina élimine Jelena Ostapenko dans la seconde demi-finale

Le match avait été interrompu par la pluie sur le score de 6-2, 2-4, 40-15 après 1h18 de jeu. Rybakina sera opposée samedi soir (19h00) dans sa 4e finale de l'année, la 3e dans un WTA 1000 (après Indian Wells et Miami) et l'Open d'Australie, à la révélation du tournoi Anhelina Kalinina (WTA 47/N.30). Tenante du titre à Wimbledon et vainqueure à Indian Wells cette année, Rybakina ambitionne à 23 ans, un 5e titre en carrière, les deux premiers ayant été enlevés à Bucarest en 2019 et à Hobart en 2020. L'Ukrainienne Kalinina, 26 ans, s'était qualifiée plus tôt dans la soirée pour la seconde finale de sa carrière, après celle perdue à Budapest en 2021, grâce à sa victoire dans la première demi-finale aux dépens de la Russe Veronika Kudermetova (WTA 12/N.11) : 7-5, 5-7, 6-2. (Belga)