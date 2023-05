Bruxelles se pare des couleurs arc-en-ciel

"La Pride est une grande fête où chacun peut être lui-même, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir l'égalité de la communauté LGBTQIA+", déclare Radjiny Schiltz, porte-parole de la Brussels Pride. "Le slogan de cette année ("Protect the Protest", NDLR) est tiré d'une campagne d'Amnesty International visant à protéger le droit de manifester", explique Radjiny Schiltz. "Tout le monde pense que ce droit est garanti partout, mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a encore beaucoup à faire pour la liberté et la diversité. Chacun devrait pouvoir être ce qu'il veut, partout dans le monde", poursuit-elle. Avec la Brussels Pride, la capitale ouvre la saison des "prides" européennes. "150.000 personnes sont attendues à Bruxelles pour défendre leurs droits et célébrer la diversité. Cette année, plus que jamais, l'objectif est de veiller à ce que les droits fondamentaux de la communauté LGBTQIA+ soient respectés", insiste encore R. Schiltz. De nombreuses associations et institutions sont présentes au Pride Village, situé au Mont des Arts. L'objectif est d'informer le public sur les luttes de la communauté LGBTQIA+ en Belgique et à l'étranger. Deux scènes ont également été aménagées dans le centre-ville pour les artistes LGBTQIA+. Au total, une centaine de partenaires, d'associations et d'artistes participent à l'événement dans les rues de Bruxelles. (Belga)