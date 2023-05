Exécution en Iran d'un homme reconnu coupable de trafic d'êtres humains

"Arès la confirmation de la condamnation de Shahrouz Sokhanvari, alias Alex, par la Cour suprême, il a été pendu ce matin", a indiqué le site d'information Mizan Online. Sokhanvari a été reconnu coupable de "corruption sur terre" pour "avoir établi et géré un vaste réseau de prostitution au niveau international, qui attire des filles iraniennes et étrangères", a ajouté Mizan. Le condamné avait quitté l'Iran en 1983, pour vivre dans des pays comme l'Inde, la Malaisie, les Émirats arabes unis, l'Ukraine et les États-Unis avant d'être arrêté par des agents iraniens à l'étranger puis ramené en Iran en 2020, selon la même source. Aucun détail n'a été fourni sur le processus ayant conduit à son arrestation. Les exécutions de vendredi ont été dénoncées en Occident et critiquées par des groupes de défense des droits humains basés hors d'Iran. L'Iran a exécuté plus de 220 personnes depuis le début de l'année, selon l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège. Le pays exécute davantage de personnes chaque année que tout autre pays à l'exception de la Chine, selon des groupes de défense des droits humains incluant Amnesty International. Au moins 582 personnes ont été exécutées en Iran l'année dernière, selon Iran Human Rights et une autre organisation, Ensemble contre la peine de mort (ECPM), basée à Paris. (Belga)