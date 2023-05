Flanders Cup Lokeren - Philip Milanov lance le disque au-delà des 65 mètres, une première depuis cinq ans

Le Brugeois de 31 ans, qui fut vice-champion du monde à Pékin en 2015 avec un lancer à 66m90, avait placé le record de Belgique à 67m26, le 6 mai 2016 à Doha au Qatar. Cette année-là, il a également remporté la médaille d'argent aux championnats d'Europe à Amsterdam. Il n'a plus jamais atteint ce niveau au cours des six dernières années. Lorsqu'on lui demande la raison de son excellent niveau actuel, Milanov n'a pas besoin de réfléchir longtemps. "Mon père est en Inde, où il a été nommé entraîneur-adjoint de l'équipe nationale", explique-t-il. "Il se débrouille bien là-bas, mais je me débrouille aussi bien en vivant et en m'entraînant à la maison sans lui. Je suis assez grand pour m'occuper de moi-même. Ce n'est pas difficile sans coach ? Non, j'ai suffisamment d'expérience. Nous nous sommes toujours entraînés au feeling, et je sens bien mon corps". Par le passé, les méthodes d'entraînement du père-entraîneur Milanov ont fait l'objet de nombreuses critiques et plusieurs instances ont même fait pression sur Philip pour qu'il rompe avec son père Emil, mais cela ne s'est jamais produit. La qualification directe pour les Championnats du monde de Budapest en août est fixée à 67m00, mais s'il maintient ce niveau, Milanov sera présent grâce à son classement mondial. "J'accumule beaucoup de points", reconnaît-il. "J'espère réaliser 66 mètres cette saison et je pourrai alors penser à nouveau à mon record de Belgique l'année prochaine". (Belga)