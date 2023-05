Invasion de l'Ukraine - Kiev assure que ses troupes continuent à gagner du terrain près de Bakhmout

"L'ennemi poursuit ses attaques au sein de la ville", a indiqué un porte-parole pour l'armée ukrainienne à l'est du pays, Serhiy Cherevaty, à la télévision publique ukrainienne. Les unités ukrainiennes mettent la pression sur les troupes en dehors de la ville et poursuivent leur progression. "La situation à Bakhmout est difficile, mais sous contrôle", a commenté M. Cherevaty. "Nous pouvons voir quelles sont les intentions de l'ennemi, les anticiper et nous y préparer". Jusqu'à présent, les forces russes contrôlent la majeure partie de la ville complètement détruite, mais au cours des jours passés les unités ukrainiennes ont réalisé des percées au nord et à l'est de la ville pour encercler les Russes. L'armée russe a déplacé de nombreuses troupes vers Bakhmout pour renforcer son front, selon la ministre ukrainienne adjointe de la Défense, Hanna Maliar. "L'ennemi ne parvient pas à gagner avec de la qualité, alors il essaie avec de la quantité", a-t-elle commenté dans un message posté sur Facebook. "Les forces russes continuent d'attaquer avec un très haut de taux de victimes qui dépasse de loin nos pertes", a ajouté l'Ukrainienne. (Belga)