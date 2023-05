Le parti au pouvoir en Lituanie appelle à des élections anticipées après un scandale

Le bureau du parti conservateur, qui mène une coalition tripartite, a formulé la demande d'élections anticipées au parlement vendredi. Si les députés rejettent la motion pour un nouveau scrutin, qui nécessite le soutien de 85 des 141 membres du parlement, le cabinet songe à présenter sa démission, selon le parti de la Première ministre Ingrida Simonyte. Cet appel survient après des informations sur des remboursements illégaux de dépenses de plusieurs politiciens lituaniens, dont trois membres du cabinet, lorsqu'ils étaient élus locaux. Les ministres de l'Education, de la Culture et des Finances sont suspectés d'avoir bénéficié de milliers d'euros en tant que membres du conseil municipal de la ville de Kaunas sans avoir présenté de notes de frais nécessaires. La ministre de l'Education, Jurgita Siugzdiniene, membre du même parti que la Première ministre, a déjà démissionné après avoir été accusée d'avoir reçu des paiements de plus de 13.000 euros entre 2019 et 2020 pour des dépenses qu'elle ne peut justifier. La parlementaire Viktorija Cmilyte-Nielsen, cheffe du parti libéral de la coalition, a estimé que si un nouveau départ était nécessaire, il devrait avoir lieu après le sommet de l'Otan qui se tient dans la capitale lituanienne Vilnius les 11 et 12 juillet prochains. (Belga)