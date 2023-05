Les Belges à l'étranger - Arsenal chute à Nottingham, Manchester City sacré champion d'Angleterre

Ce succès, le troisième de rang, permet à Forest de prendre six points d'avance sur la zone rouge et d'assurer son maintien au sein de l'élite anglaise. Taiwo Awoniyi, l'ancien Mouscronnois, mettait les Gunners sous pression après moins de vingt minutes de match en ouvrant le score contre le cours du jeu (19e, 1-0). Arsenal dominait très largement la rencontre que ce soit en niveau des tirs (8 tirs à 4) ou de la possession (82% !) mais la solidité défensive et le réalisme de Forest (un tir cadré, un but) ont contribué à ce succès à domicile. Deux Diables Rouges étaient sur le terrain pour cette rencontre décisive dans la course au titre. Côté Nottingham, Orel Mangala était titulaire dans le milieu de terrain et a disputé l'intégralité du match alors que Leandro Trossard, côté Arsenal, a cédé sa place à Fabio Vieira à la 70e minute. (Belga)