Les Belges à l'étranger - Victoire pour Mertens et Galatasaray, nouveau partage pour Fellaini et Shandong Taishan

Les Stambouliotes prenaient les commandes de la rencontre juste avant le quart d'heure de jeu grâce à une réalisation signée Mauro Icardi (13e). Il récidivait en seconde période et permettait à son équipe de faire le break (63e). L'Argentin n'en finit plus d'empiler les buts, lui qui en est à son 19e en 22 matchs cette saison. Une victoire à laquelle a pris part Dries Mertens qui était titulaire pour ce match. Le Diable Rouge a joué 74 minutes et écopé d'un carton jaune. En Espagne, Almeria s'est largement imposé à domicile face à Majorque (3-0) lors de la 35e journée de Liga. Lazaro s'est offert un triplé durant cette rencontre. Au classement, Almeria revient à la 13e place mais reste à quatre points de la zone rouge. Largie Ramazani, encore une fois sur le banc pour débuter cette rencontre, n'aura pas eu la chance de grappiller quelques minutes de jeu. En Italie, le Hellas Vérone, avec Cyril Ngonge dans ses rangs, a chuté en déplacement à l'Atalanta (3-1) pour le compte de la 36e journée de Serie A. Avec ce résultat, Vérone reste dans la zone rouge (18e, 30 points) à égalité avec la Spezia, provisoirement hors de la zone rouge (17e, 30pts) mais qui compte un match de moins. Enfin en Chine, Marouane Fellaini et Shandong Taishan ont concédé un match nul, le troisième de rang, (3-3) au Tianjin Jinmen Tiger en clôture de la 8e journée de Super League. Fellaini et ses équipiers sont à une décevante huitième place avec seulement huit points. (Belga)