Manifestations en Iran - La résistance iranienne se rassemble devant le consulat à Bruxelles

"La justice iranienne a exécuté, vendredi 19 mai, sur ordre du guide suprême de l'Iran Ali Khamenei, trois prisonniers politiques à Ispahan. Malgré de nombreuses actions de protestation, tant nationales qu'internationales, Saleh Mirhashemi (36 ans), Majid Kazemi (30 ans) et Saeed Yaghoubi (37 ans) ont été torturés physiquement et mentalement pendant des mois avant d'être accusés de "moharebeh" (guerre contre Dieu, NDLR). Ils ont ensuite été exécutés", a retracé Mehdi Nobari, organisateur de la manifestation. Celui qui est également secrétaire général de l'ASBL iranienne Culture, Arts et Droits de l'Homme a estimé que 112 personnes avaient été exécutées par le régime iranien au cours des quatre dernières semaines. "Il ne se passe pas un jour sans que le tyran Khamenei ne fasse couler le sang pour sauver son ignoble dictature religieuse, qui est sur le point de s'effondrer. La révolte et la résistance sont les seules réponses possibles", a estimé M. Nobari. Si l'Union européenne a condamné vendredi "de la manière la plus forte qui soit" ces nouvelles exécutions, ce n'est pas suffisant aux yeux de M. Nobari. "La passivité à l'égard de ce régime est en contradiction flagrante avec les principes universels des droits de l'homme", conclut-il. (Belga)