Météo - Un temps plus chaud, avec des températures atteignant les 25°C ce week-end

L'après-midi de samedi verra s'alterner nuages cumuliformes et soleil, sous des maxima oscillant entre 17 et 21°C. Il soufflera un vent assez sensible de nord-est, surtout à la mer. Dimanche, le soleil s'amusera à jouer à cache-cache avec les nuages. Le risque d'une averse locale n'est par ailleurs pas exclu, principalement dans le sud-est. Le mercure sera en hausse avec des maxima flirtant avec les 25°C. À la mer, par contre, il fera plus frais, avec des maxima atteignant à peine les 16°C. Le début de la semaine prochaine sera également marqué par un temps chaud mais plus instable dans l'est du pays, avec un risque d'averses orageuses. Les maxima baisseront et oscilleront entre 13 et 17°C mardi, un temps jugé "un peu frais pour la saison" par l'IRM. (Belga)