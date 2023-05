Plus de 400.000 euros récoltés lors de l'Oxfam Trailwalker

Au total, 135 équipes ont relevé le défi de parcourir 100 kilomètres en moins de 30 heures (en progression par rapport aux 123 équipes en 2022) et 60 équipes ont pris part au parcours alternatif de 25 km en moins de 7 heures. Quelque 85,8 % des participants sont parvenus à boucler le circuit de 100 km de randonnée dans la Grande Forêt de Saint-Hubert, au cœur des Ardennes, dans les temps impartis soit moins de 30 heures, détaille l'association. Quant aux équipes qui ont participé vendredi à "Oxfam Trailwalker 25," la version allégée du parcours, elles ont toutes franchi la ligne d'arrivée. Cette année, les marcheurs et marcheuses ont connu des conditions météorologiques clémentes, avec des températures avoisinant les 17 degrés et un temps sec et ensoleillé, favorables à la réussite de cet exploit. Les équipes les plus rapides ont terminé le parcours long en 18 heures et 10 minutes et le tracé court en 4 heures et 11 minutes. Comme de coutume, Oxfam a pu compter sur le soutien de 150 bénévoles pour effectuer l'enregistrement des équipes, l'organisation des points de repos et de ravitaillement et assurer l'animation tout au long de l'événement. (Belga)