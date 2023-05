Quatre Jours de Dunkerque - Per Strand Hagenes n'a pas réagi "trop vite ou trop impulsivement" pour gagner la 5e étape

"Nous avions établi un plan durant avant l'étape et je devais réagir en cas d'attaque dans le final", a expliqué Hagenes après la course. "C'est ce qui est arrivé quand Romain Grégoire a accéléré. J'ai pris sa roue et j'ai pu le suivre. Je ne devais pas réagir trop vite ou trop impulsivement pour gagner, ce que je suis parvenu à faire. Nous avons maintenant Olav Kooij à la troisième place du général à 17 secondes. Ce sera difficile d'aller chercher le maillot rose mais il a une chance de gagner une troisième étape dimanche à Dunkerque." Deuxième de l'étape, Romain Grégoire pourra lui se consoler avec le maillot de leader du classement général avant la dernière étape dimanche à Dunkerque qui devrait se terminer par un sprint massif. "L'objectif avant l'étape était de prendre ce maillot. J'ai attaqué sous la flamme rouge et seul Hagenes a pu me suivre. Je savais qu'il n'était pas dangereux pour le classement général et j'ai tout donné. Cependant, je ne suis pas encore assuré de la victoire finale. Il reste encore une étape où tout peut se passer. C'est bien parti mais ce n'est pas encore dans la poche", a confié le Français. (Belga)