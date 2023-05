RDC: le Président Tshisekedi veut rééquilibrer le "contrat chinois"

Le porte-parole du gouvernement a diplomatiquement déclaré que "l'objectif visé est de consolider et d'élargir davantage la coopération sino-congolaise en s'appuyant sur des "bases saines garantissant le principe du respect mutuel, d'équité et de transparence profitable à la fois au peuple congolais et au peuple chinois". Mais l'objectif de Kinshasa est clairement d'obtenir, dans un bref délai, un rééquilibrage de cet accord jugé inégal. Cette convention, signée sous l'ancien président Joseph Kabila, est vivement critiquée en République démocratique du Congo. L'accord avait dû être renégocié dès 2008 pour offrir des termes plus avantageux à la RDC, après avoir été dénoncé comme "léonin" par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. La Chine est néanmoins devenue, depuis, le premier destinataire des exportations minières congolaises. Au cours des dernières années, plusieurs rapports d'administrations congolais sur la mise en œuvre de cette convention ont présenté des conclusions jugées alarmantes. Dans un rapport publié en février, l'Inspection générale des finances (IGF) de la RDC a dénoncé "une collaboration disproportionnée" et "un important déséquilibre financier" au détriment de la RDC. L'IGF réclamait de la Chine 17 milliards de dollars d'investissements supplémentaires pour rééquilibrer cet accord. L'ambassade de Chine à Kinshasa a critiqué ce rapport, prétendant qu'il n'avait "pas de valeur constructive", était "plein de préjugés" et ne correspondait pas à la réalité. (Belga)