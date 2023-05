Séisme de magnitude 7,1 à l'est de la Nouvelle-Calédonie, menace de tsunami écartée

L'épicentre a été détecté à une profondeur de 35 km et à environ 300 km à l'est des côtes calédoniennes, selon la même source. Une réplique de magnitude 6,5 a frappé la même région quelques minutes après la première secousse, qui s'est produite à 12H51 locale (03H51 HB). Après avoir émis une alerte pour les côtes situées à moins de 300 kilomètres de l'épicentre, le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) a indiqué dans sa dernière mise à jour qu'il n'y avait "plus de risque de tsunami" lié à ce séisme. La sécurité civile de Nouvelle-Calédonie avait pour sa part annoncé dans un communiqué qu'"aucun risque de tsunami n'est avéré" pour l'archipel et qu'"aucune action de la population n'est requise". Vendredi, un séisme de magnitude 7,7 dans la même région a poussé les habitants vivant le long des littoraux à se précipiter vers des lieux plus en altitude sur plusieurs îles du Pacifique, par peur de vagues géantes. L'alerte au tsunami avait été levée quelques heures plus tard. (Belga)