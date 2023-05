Tour de Burgos féminin - Lorena Wiebes s'offre la 3e étape et reste en tête du général

Le début de course a été animé par de nombreuses attaques, toutes vaines jusqu'au km 110 lorsque la Française Morgane Coston (Cofidis) s'est portée seule à l'avant de la course avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Le passage du cap des derniers 30 kilomètres a catalysé une réaction dans le peloton dont sept coureuses se sont extraites: les Espagnoles Sheyla Gutiérrez (Movistar) et Sofia Rodríguez (Bizkaia Durango), l'Allemande Kathrin Hammes (EF), les Colombiennes Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte) et Maria-Paula Latriglia (Eneicat - CMTeam - Seguros Deportivos), l'Italienne Debora Silvestri (Laboral Kutxa Fundación Euskadi) et le Polonaise Karolina Kumiega (UAE Team ADQ) qui sont revenues sur Coston à 26 kilomètres du but. Le peloton, mené par l'équipe SD Worx, est revenu sur l'échappée à, à peine, quelques mètres de l'arrivée. Déclassée lors de la 2e étape vendredi, Wiebes a réussi à coiffer tout le monde pour signer son deuxième succès au Tour de Burgos et conforter du même coup son statut de leader du classement général. Wiebes, qui a signé le 65e succès de sa carrière, a devancé l'Italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) et Sheyla Gutiérrez. La quatrième et dernière étape sera disputée dimanche entre Tordomar et le sommet de Lagunas de Neila, dans la région de Castille-et-León sur la distance de 121,5 kilomètres. L'arrivée sera jugée au terme une montée de 11,7 kilomètres à 6,3 % de moyenne. La lauréate de l'édition de 2023 succédera au palmarès à la Française Juliette Labous qui s'était imposée en 2022. (Belga)