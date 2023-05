Un motard belge entend pulvériser son record de pays européens traversés en un jour

Lors de sa première tentative de record en 2022, M. Sarasyn avait pour objectif de visiter 14 pays en un jour. Mais, il avait abandonné le dernier tronçon aux Pays-Bas car il savait qu'il avait déjà engrangé un record et qu'il serait possible d'accrocher 15 pays à son palmarès lors d'une autre édition. C'est désormais son objectif dans ce challenge qu'il a entrepris vendredi depuis la Pologne au guidon de sa moto Kawasaki Versys 1000. Il compte passer par la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse, la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. On connaitra le succès de son odyssée samedi soir. Le périple de conducteur peut être suivi en direct sur son site qui retransmet son parcours en direct. Peu avant 06h00 samedi, il faisait une incursion en Italie. (Belga)