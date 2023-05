24 Heures du Nürburgring - Maxime Martin et Dries Vanthoor 2e des 24 Heures du Nürburgring

Devant 235.000 spectateurs, les 24 Heures du Nürburgring se sont terminées par un sprint à distance entre la Ferrari 296 GT3 de David Pittard/Earl Bamber/Nick Catsburg/Felipe Fernandez Laser (G-B/N-Z/P-B/All) et la BMW M4 GT3 de Maxime Martin/Dries Vanthoor/Marco Wittmann/Sheldon van der Linde (Bel/Bel/All/Afs). Obligée de ralentir le rythme en fin de course pour s'assurer de ne pas finir en panne sèche, la Ferrari s'est tout de même imposée pour 26 secondes face à la BMW, qui était parvenue à reprendre plus de deux minutes dans les dernières heures. Dries Vanthoor n'a donc pas gardé son titre dans l'Eifel alors que Maxime Martin doit se contenter d'un troisième podium. Le succès de la Ferrari est une véritable surprise puisqu'il s'agit de la première victoire du constructeur italien au Nürburgring. La voiture n'était pourtant pas soutenue par l'usine, au contraire des BMW, Porsche, Audi et Mercedes. Avec 162 tours couverts, c'est un nouveau record de distance qui a été battu. Les autres Belges engagés dans la catégorie reine SP9 - Pro (GT3) n'ont pas connu autant de réussite puisque Gilles Magnus (Audi R8 LMS) a terminé 13e. Quant aux Porsche 911 GT3 R d'Alessio Picariello et de Laurens Vanthoor ainsi que l'Audi de Frédéric Vervisch, elles ont toutes les trois abandonné durant la nuit. Du côté des pilotes belges engagés dans les catégories inférieures, à noter la 4e place pour l'Aston Martin Vantage de Maxime Dumarey et la 6e pour celle de Joris D'Hauw et Aris Balabian en SP10 - GT4. (Belga)