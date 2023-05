24H Nürburgring : Maxime Martin et Dries Vanthoor 2e au cap de minuit

Chez les Belges, l'entrée dans la nuit était catastrophique à Frédéric Vervisch. Engagé sur l'Audi R8 LMS n°1, le Courtraisien ne respectait pas les drapeaux jaunes et écopait d'un stop and go de 4 minutes et 36 secondes. Ses chances d'une troisième victoire sur le Nürburgring sont réduites à néant. Le début de la course est dominé la Ferrari 296 GT3 n°30 du Frikadelli Racing, pilotée par le Néo-Zélandais Earl Bamber, le Hollandais Nick Catsburg, le Britannique David Pittard et l'Allemand Felipe Laser. Le bolide italien, fiché parmi les outsiders, dame le pion aux machines allemandes. La Ferrari possède près de 90 secondes d'avance sur la BMW M4 GT3 n°98 ROWE Racing de Dries Vanthoor et Maxime Martin. Partis 33e, les deux Belges, épaulés par le Sud-Africain Sheldon Van der Linde et l'Allemand Marco Wittmann, sont plus que jamais en lice pour la victoire. Troisième place, à 2:28, pour la Mercedes-AMG GT3 n°3 GetSpeed de Christodoulou (GB)-Fabian Schiller (All)-Maximilian Götz (All). Chez les autres pilotes belges, on joue à l'élastique autour de la 15ème place. Gilles Magnus (Audi n°22), Fred Vervisch (Audi n°1), Laurens Vanthoor (Porsche n°54) et Alessio Picariello (Porsche n°33) se tiennent dans un mouchoir. Top 25 pour l'Aston Martin Vantage n°28 PROSport de Maxime Dumarey. (Belga)