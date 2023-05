Antwerp Port Epic - La Belge Marthe Truyen s'adjuge la 1e édition féminine de l'Antwerp Port Epic

Les premiers secteurs gravel, situés à 105 kilomètres de l'arrivée, ont provoqué les premiers écrémages par l'arrière du peloton emmené, notamment, par l'équipe DSM. Un groupe d'une trentaine de coureuses s'est constitué au fil des secteurs empierrés, laissant un peloton explosé à l'arrière. Neuf concurrentes étaient isolées à l'avant à 15 kilomètres de l'arrivée, notamment Marthe Truyen, Elodie Kuijpers, Maria Martins, Franziska Koch, Marthe Goossens, Audrey Cordon-Ragot, Maud Rijnbeek, Manon Bakker et Britt Knaven, qui s'est portée seule à l'avant à 14 kilomètres du but. La Néerlandaise, spécialiste du contre-la-montre et fille de Servais Knaven, ancien vainqueur de Paris-Roubaix (2001), possédait 23 secondes à 5 kilomètres de l'arrivée. Knaven a été rejointe dans les trois derniers kilomètres. Quatre concurrentes se sont disputé au sprint les premiers lauriers de l'Antwerp Port Epic Ladies, qui sont revenus à Marthe Truyen (Fenix-Deceunick) devant l'Allemande Franziska Koch ((DSM), le Française Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health), la Belge Marthe Goossens (AG Insuranbce-Soudal-Quick Step) et l'Italienne Maria Martins (Fenix-Deceuninck). Marthe Truyen , 23 ans, 3e de Paris-Roubaix et 8e du GP Samyn des Dames en 2023, a signé à Anvers le premier succès de sa carrière. (Belga)