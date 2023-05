Bart Aernouts 2e de l'Ironman 70.3 d'Aix, Pieter Heemeryck 4e du Challenge de Samorin

Le mieux classé fut Bart Aernouts, 2e de l'Ironman 70.3 d'AIx-en-Provence, dans le sud de la France. Bouclant la distance de 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21 km à pied en 3h51:28, l'Anversois de 38 ans n'a été devancé que par le Français Dylan Magnien (3h50:59) qui l'a dépassé aux environs du 15e kilomètre du semi-marathon. La 3e place est revenue au Sud-Africain Bradley Weiss (3h53:22). Louis Naeyaert est 8e (3h56:47). De son côté, Pieter Heemeryck a terminé à la 4e place du Championship, la finale du circuit de triathlon Challenge Family pour laquelle il s'était qualifié, dimanche à Samorin, en Slovaquie. Le Louvaniste de 33 ans a bouclé ce triathlon, également de moyenne distance, en 3h33:28, avec le 2e chrono en course à pied, à tout juste moins de 3 minutes du vainqueur français Mathis Margirier (3h31:29). Enfin, lors de l'Ironman 70.3 de Kraichgau, en Allemagne, Vincent Van de Walle s'est classé 6e, en 3h54:05, toujours sur la même distance, d'une course remportée par l'Allemand Rico Bogen (3h49:51), devant son compatriote Patrick Lange (3h50:45), lauréat de l'Ironman d'Hawaï en 2018. Chez les dames, Jonie Vanhoutte est 15e (4h39:40), plus de 24 minutes derrière la favorite allemande Laura Philipp (4h15:27). (Belga)