Championnat de Belgique de saut d'obstacles - Mathieu Guéry, fils de Jérôme, est le nouveau champion de Belgique junior

Mathieu Guéry est le fils de l'actuel vice-champion du monde de jumping et médaillé de bronze par équipes aux JO de Tokyo Jérôme Guery. Il a été le premier à féliciter son fils : "J'ai sauté ce week-end aux Pays-Bas et j'ai déclaré forfait pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Je sentais que ça pouvait arriver", sourit Jérôme. "Je suis devenu champion junior comme mon fils à l'âge de 17 ans. Une coïncidence, n'est-ce pas ? Ce qui est formidable, c'est que Tender Dream Hero Z est né avec nous. Ma femme et moi l'avons d'abord monté, depuis l'année dernière nous l'avons donné à Mathieu. C'est donc un vrai cheval de famille". Mathieu Guéry a expliqué sa vocation récente. "Avant, je n'avais rien à voir avec les chevaux. Pendant le confinement du Covid, j'ai commencé à monter à cheval par ennui et j'y ai pris goût. C'était il y a environ trois ans et maintenant je suis déjà champion de Belgique. Grâce à Tender et aux bons conseils de mes parents". (Belga)